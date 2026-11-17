Німеччина спільно з Норвегією 17 листопада профінансує новий пакет допомоги Україні для купівлі зброї у США. Берлін виділить 300 мільйонів доларів передусім на закупівлю ракет PAC-2 та PAC-3 до систем Patriot.

Про рішення виділити кошти в межах механізму PURL заявив Борис Пісторіус перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє 24 канал.

Це вже буде п’ятий випадок, коли німецька сторона долучається до цієї програми для закупівлі американського озброєння.

«Разом з Норвегією ми робимо це за допомогою ще одного так званого пакета PURL… Ми купуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п’ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів США», – зазначив міністр оборони Німеччини.

Основний акцент союзники роблять саме на засобах протиповітряної оборони.

«Основна увага в пакеті приділяється протиповітряній обороні, особливо керованим ракетам для систем Patriot 2 і 3», – наголосив Пісторіус.

Він також додав, що зараз триває робота над інтеграцією німецьких ракет IRIS-T у норвезькі зенітні системи NASAMS, які передають Силам оборони. Крім того, Берлін спрямує Україні додаткові радари спостереження за повітряним простором, дрони та боєприпаси для винищувачів F-16 на тлі російських спроб бити по цивільній інфраструктурі напередодні зими.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку листопада Пісторіус заявляв, що Німеччина більш не може постачати Україні додаткові системи Patriot