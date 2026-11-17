У Брюсселі Міністр оборони України Євгеній Хмара, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці в межах ініціативи Gripen для України.

Документ стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen, інформує Міністерство оборони України.

Йдеться про постачання боєприпасів, а також необхідного обладнання та запасних частин. Поставки планують синхронізувати з надходженням самих літаків до Повітряних Сил України.

Зокрема, Україна розраховує отримати ракети Meteor для посилення спроможностей протидіяти російській авіації — в першу чергу, носіям керованих авіабомб.

«Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування. Ключовий пріоритет — ракети Meteor. З їх допомогою Gripen зможуть знищувати ворожі носії КАБів, захищати прифронтові міста та позиції воїнів. Працюємо з партнерами, щоб озброєння надходило синхронно з самими літаками», — наголосив Євгеній Хмара.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні цього року Україна і Швеція підписали угоду про 16 багатоцільових винищувачів Gripen E (ФОТО)