У США 17 листопада стало відомо про серйозні проблеми в роботі внутрішньої системи зв’язку Агентства національної безпеки (АНБ).

Через технічний збій відомство змінило порядок прибуття співробітників на роботу. Фахівці з’ясовують причини несправності та перевіряють, наскільки сильно вона вплинула на роботу агентства.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

За інформацією шести джерел CNN, проблеми виникли в мережі NSA Net. Через неї працівники агентства обмінюються секретною інформацією.

Наразі немає доказів того, що причиною збою стала кібератака. Водночас точні причини несправності поки невідомі.

Журналісти CNN звернулися до Агентства національної безпеки США по коментар, але на момент публікації відповіді не отримали.

Попри несправність, агентство зможе передавати президенту США Дональду Трампу термінові розвідувальні дані. Про це CNN розповіли чинний і колишній американські посадовці.

За їхніми словами, уряд має кілька резервних систем для захищеного зв’язку з главою держави.

Зараз Трамп перебуває на Філіппінах. Уже 18 листопада він має вирушити до Китаю на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляло Інше ТВ, Тисячі скарг за кілька годин: у найбільших банках США стався масштабний збій