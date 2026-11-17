Сьогодні, 17 листопада, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” у Брюсселі Велика Британія оголосила про виділення Києву 240 млн фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони (ППО).

До нового зимового пакета увійдуть понад тисяча ракет малої дальності та понад десять радіолокаційних станцій.

Про це повідомили в уряді Сполученого Королівства, інформує FREEДОМ.

Як наголосили у британському уряді, постачання ракет і пускових установок розпочнуться в середині грудня. Вони призначені, зокрема, для боротьби з реактивними безпілотниками Shahed (“Шахед”), які російські війська використовують для ударів по українських містах та інфраструктурі. Ці системи вже довели свою ефективність проти таких цілей. Ракети вироблятиме компанія Thales у Белфасті. Радіолокаційні станції постачатимуть із Великої Британії та інших європейських країн. Вони допоможуть українським військовим виявляти повітряні цілі, що наближаються.

Нова допомога доповнює 400 зенітних ракет, які Лондон уже передав Україні напередодні зими. Кошти на пакет виділені в межах раніше оголошеної програми зимової підтримки обсягом 500 млн фунтів стерлінгів. Вона, своєю чергою, входить до ширших зобов’язань Великої Британії щодо надання Україні допомоги на суму 10 млрд фунтів.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує зиму як зброю проти України. Тому, наголосив він, союзники мають перетворювати свої обіцянки підтримувати Київ на реальні можливості для захисту від російських атак.

“Ми використовуємо кошти, які міністр фінансів виділив у межах бюджету на підтримку України цієї зими, щоб поставити понад тисячу ракет ППО. Це частина наших постійних зусиль із мобілізації союзників та зміцнення української оборони. Передова України — це передова свободи й демократії, і ми підтримуватимемо її стільки, скільки буде потрібно”, — заявив Стрітінг.

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