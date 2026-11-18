У понеділок компанія Google повідомила, що російськомовні хакери створили ШІ-агента, який здійснив, ймовірно, першу в історії повністю автоматизовану кібератаку.

Підрозділ технологічного гіганта, що займається аналізом кіберзагроз, заявив про виявлення хакерів, які використали штучний інтелект для «повної автоматизації процесу пошуку вразливостей та їх експлуатації — вперше без участі людини», пише Politico.

Ця подія може стати переломним моментом у використанні ШІ для кібератак — теми, яка не сходить із заголовків ЗМІ та викликає занепокоєння серед політиків відтоді, як у квітні компанія Anthropic представила свою спеціалізовану модель Mythos.

За даними Google, хакери, які використовували російську мову в технічній документації, налаштували низку ШІ-агентів для «постійного порівняння коду до і після встановлення оновлень безпеки (патчів), виявлення вразливостей та автоматичної розробки експлойтів без втручання людини».

Це означає, що агенти самостійно знаходили програмні недоліки та способи їх використання. Як повідомляє Google, зловмисники атакували французькі вебсайти у сферах медіа, розваг та освіти.

Досі навіть найдосконаліші моделі ШІ не могли здійснювати кібератаки повністю самостійно; їм часто були потрібні кваліфіковані хакери, які спрямовували їхні дії або виправляли помилки. Раніше головна роль ШІ полягала в тому, що він дозволяв хакерам прискорювати атаки та робити їх більш цілеспрямованими.

Ця подія, ймовірно, стривожить уряди та операторів критичної інфраструктури, які ще не оговталися від інциденту, що стався цього літа, коли ШІ-агент (пов’язаний з OpenAI) здійснив атаку на платформу Hugging Face. Хоча той випадок також був автономним, він, схоже, не мав на меті цілеспрямовану злочинну атаку на конкретні об’єкти — на відміну від ситуації, про яку повідомляє Google. Побоювання також посилилися після нещодавнього виявлення серйозних вразливостей у мові програмування PHP, на якій працює 70% вебсайтів, а також після серії атак на холодильне обладнання в супермаркетах — у чому частково звинувачують Іран.