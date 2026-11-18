У вівторок, 17 листопада, в межах робочого візиту до Миколаївської області міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін відвідав новостворений транзитний центр для людей, які евакуюються з небезпечних громад Херсонщини.

У відкритті центру взяли участь виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, заступник начальника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі та представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін наголосив на важливості створення транзитного центру в Миколаєві, який дасть змогу евакуйованим отримати необхідну допомогу, перш ніж вирушати до інших регіонів.

«Багато людей не готові їхати одразу далеко від дому. Розуміючи це, ми зосередили зусилля на створенні транзитного центру саме в Миколаєві, пообіцявши оперативно відкрити його в листопаді. Сьогодні цей центр запрацював. Він розрахований на одночасне перебування 50 людей, які отримають тут необхідну допомогу, зокрема і в пошуку житла», – зазначив він.

Транзитний центр облаштовано на базі одного з комунальних закладів. Приміщення відремонтували та підготували для прийому людей за підтримки міжнародних партнерів.

Під час перебування в центрі евакуйовані зможуть безоплатно проживати, отримувати гаряче харчування та речі першої необхідності, а також медичну, психологічну, юридичну й соціальну допомогу. Мультидисциплінарна команда фахівців допомагатиме з відновленням документів, оформленням державних і міжнародних виплат та пошуком подальшого тимчасового або тривалого житла в безпечніших регіонах. Для дітей облаштовано окремий простір.

До створення та організації роботи центру долучилися понад 30 міжнародних і громадських партнерів. Серед них – Представництво УВКБ ООН в Україні, громадська організація «Десяте квітня», Товариство Червоного Хреста України, БФ «Право на захист», БФ «Карітас Миколаїв» та інші організації.

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