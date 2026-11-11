Про плани евакуації охочих з Олешок повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

-Після успішного проведення гуманітарної місії до нас продовжують надходити дзвінки та звернення від мешканців Олешок і Олешківської громади. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, тепер також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Уряду України територію.

Ми продовжуємо збирати та актуалізувати інформацію про кожну таку людину: уточнюємо місцеперебування, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів та потребу в медичному чи спеціальному транспорті. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.

Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію.

Ті хто вже звертався до мене, не залишені поза увагою! Інформація про них збережена та опрацьовується. Якщо обставини змінилися, зокрема стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї чи контактні дані важливо повідомити нам про це. Контакні номери телефонів для збору заявок, хто бажає виїхати з Олешок та Олешківської громади — за номерами у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно. Водночас звертаю увагу, що наступна ініціатива планується лише для Олешок і навколишніх населених пунктів, – підкреслив Лубінець.