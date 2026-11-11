Після завершення переговорів в Абу-Дабі американські переговорники вирушають до Москви, завтра у них там зустріч з Путіним. Після цього вони прилетять у Дублін, де зустрінуться з українською делегацією.

Коментуючи хід перемовин, Давид Арахамія назвав їх одними з найважчих, повідомляє UC.

«Оскільки я беру участь у цьому процесі з 2022 року, можу сміливо сказати, що цей раунд переговорів був одним із найважчих. І я вважаю, що росіяни прийшли з дуже жорсткими директивами, тому було вкрай складно пом’якшити дискусію.

Однак ми домовилися про обмін. І він буде одним із найбільших, а можливо, і взагалі найбільшим. Також після повернення американської сторони з Москви до нас у Дублін ми обговоримо можливу дату наступної зустрічі. І я вважаю, що ми маємо гарний імпульс, щоб знайти рішення до настання нового року».

Журналісти також запитали у Кирила Буданова, чи росіяни досі вимагають відведення СОУ з Донбасу чи вже відмовилися від цієї вимоги?

“Питання, які порушуються під час переговорів, — це питання переговорів. Важливий лише результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено”, – відповів Буданов.