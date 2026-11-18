Про загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 листопада 2026 року повідомили у Генштабі, додавши нову позицію – міст. Отже на сьогодні втрати ворога такі.
Міст: 1 (+1)
Особовий склад:
близько 1 629 010 (+1 970) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 482
Бойові броньовані машини: 25 815 (+2)
Артилерійські системи: 52 550 (+34)
РСЗВ: 2 283 (+1)
Засоби ППО: 1 764 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 193 (+17)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 826 (+375)
Спеціальна техніка: 4 914 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.