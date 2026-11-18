Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 18 листопада:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера» та іншими типами. Під атакою була енергетична інфраструктура. Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Учора ворог атакував ракетами «Бандероль» Березнегуватську громаду. Внаслідок чого у с. Березнегувате пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Також ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.