Сьогодні, 18 листопада 2026 року, о 02.48 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус на території Румунії.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Інше ТВ.

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,6 (за шкалою Ріхтера) знаходився на глибині 134 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних.

Землетрус відчувався в багатьох населених пунктах на території України інтенсивністю 4-5 бали (за шкалою МСК-64).

За повідомленням УНІАН, підземні поштовхи фіксувалися в Київській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях України.

Як повідомляло Інше ТВ, 8 листопада В Японії стався сильний землетрус, є постраждалі