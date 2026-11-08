У центральній частині Японії внаслідок землетрусу магнітудою 5,7 постраждали понад 20 людей у префектурах Айті та Сідзуока, повідомляє видання Кореспондент.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався о 01:04 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався на заході префектури Сідзуока на глибині близько 40 км. Найвищу інтенсивність поштовхів – верхню межу 5-го рівня за японською шкалою – зафіксували в місті Чіта префектури Айті. Попередження про цунамі не оголошували.

На атомній електростанції Хамаока у префектурі Сідзуока, розташованій поблизу епіцентру, не виявили відхилень від норми, повідомила компанія-оператор Chubu Electric Power.

Японське метеорологічне агентство оцінило як невисоку ймовірність зв’язку цього землетрусу з можливим мегаземлетрусом у жолобі Нанкай.

Центральний уряд Японії створив координаційний штаб для реагування на землетрус.