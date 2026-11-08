У 2027 році білоруський режим планує витратити на оборону та силовий апарат близько 4,32 мільярда доларів – майже 21% видатків державного бюджету. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише Кореспондент.

За її даними, оборонні видатки зростуть на 15% – до 1,76 мільярда доларів. На суди, правоохоронну діяльність і безпеку передбачають 2,54 мільярда доларів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше. Загальні бюджетні видатки водночас збільшаться лише на 3,6%.

У розвідці зазначають, що основний приріст фінансування отримають структури, які контролюють суспільство та забезпечують збереження влади Олександра Лукашенка.

Зокрема, Міністерству внутрішніх справ планують виділити близько 945 мільйонів доларів проти 856 мільйонів роком раніше. Видатки на прокуратуру зростуть на 16,2%, суди – на 14,7%, прикордонну службу – на 14,4%, органи держбезпеки – на 13%.

СЗР також звернула увагу, що у 2021-2025 роках фактичні витрати на правоохоронну діяльність і безпеку щороку перевищували початкові плани. За оцінкою розвідки, Мінськ дедалі більше ресурсів спрямовує на структури, які придушують протести та переслідують опонентів режиму.