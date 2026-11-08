Вчора, 7 листопада, близько 19:30 на вулиці Київська у Вознесенську 19-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ 217030, скоїв наїзд на пішохода, який сидів на проїзній частині у межах смуги руху легковика.

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці пригоди, повідомили в поліції Миколаївської області.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 068 327 44 14 або 102.

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