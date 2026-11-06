Сьогодні, 6 листопада, приблизно о 01:50, у с. Піщаний Брід Степівської громади Миколаївського району 36-річний водій Audi A6, рухаючись по вул. Центральній, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річний пасажир загинув на місці. Водій та ще один пасажир 19 років із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу із подальшою госпіталізацією.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 099-725-23-00 або 102.

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