Південнокорейська оборонна компанія Newtype Industries у середині жовтня зупинила співпрацю із ЗСУ.

Стартап згорнув випробування штучного інтелекту для артилерії через дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом.

Про це пише 24 канал.

Як зазначає видання The Diplomat, генеральному директору компанії Сенгвону Чо повідомили про необхідність зупинити всі роботи з українськими підрозділами без офіційних роз’яснень. Сам очільник оборонного проєкту пов’язує раптове згортання контактів із загостренням між Києвом та Сеулом.

Південнокорейська компанія випробовувала на фронті спеціальну систему Barbara для артилерійських підрозділів.

Програмний комплекс Barbara створений для вдосконалення передачі даних і розрахунку цілей для артилерії. Військовий надиктовує голосовий звіт у смартфон, після чого алгоритм на основі штучного інтелекту перетворює його на структуроване повідомлення офіцеру управління вогнем. Система вміє виявляти неточності в координатах або вказувати, що ціль розташована у цивільному секторі, проте остаточне рішення щодо удару завжди ухвалює людина.

Довідка: Newtype – перше південнокорейське оборонне підприємство, яке проводить випробування в Україні.

Розробникам удалося налагодити співпрацю з двома українськими підрозділами за сприяння канадської фірми Reaktion Group. Бійці схвально сприйняли технологію, а завершити всі випробування планували до кінця 2026 року.

Втім, з середини жовтня взаємодія з українськими підрозділами зупинилася: обмін відгуками, додаткові тести та напрацювання щодо інтеграції програми довелося скасувати. Це сталося одразу після того, як Сеул відкликав з України посла.

За словами директора компанії, збудована мережа партнерств фактично припинила діяти.

«Практично всі партнерства та місцева мережа контактів, які наша компанія вибудовувала в Україні, припинили працювати», – заявив Чо.

Наразі Newtype не має планів або конкретних термінів повернення до України. Водночас компанія може переглянути це рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що не коментують ситуацію, оскільки йдеться про приватні ініціативи.

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