Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон натякнув під час спілкування з парламентарями, що розглядає навіть найрішучіші можливі дипломатичні заходи після відкликання посла в Україні і частини дипломатичних працівників з посольства, на тлі суперечки щодо північнокорейських військовополонених. Про це повідомило Yonhap 28 жовтня, пише УНН.

Оскільки період, протягом якого південнокорейський уряд відкликав свого посла в Україні, посилаючись на порушення Україною конфіденційної угоди щодо репатріації північнокорейських військовополонених, затягнувся, увага зосереджена на тому, як влада знайде ключ до вирішення дипломатичного конфлікту, зауважує видання.

20 жовтня уряд країни також оголосив про рішення вивести частину дипломатичного персоналу з українського посольства.

Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив під час спілкування з парламентарями попереднього дня, що кількість виведеного персоналу становила вісім осіб.

Коли один з парламентарів запитав про поточну ситуацію: “Хіба це не конфліктна ситуація, рівнозначна розриву дипломатичних відносин?”, Чо відповів: “Так, якщо ескалація продовжуватиметься таким чином, я думаю, що є ймовірність, що це може статися”.

Водночас видання зауважує, що “судячи з того, що він не уникав відповідей на гіпотетичні ситуації та робив сміливі зауваження саме щодо України, це могло бути навмисне повідомлення, спрямоване на українську сторону”.

Один із чиновників заявив: “Одне зрозуміло: ми продовжуємо спілкуватися, щоб вирішити ситуацію”, додавши: “Хоча важко передбачити, коли буде досягнуто рішення, між двома країнами існує консенсус щодо необхідності вирішення”.