Російський бізнес вимагає перегляду податкових змін через ризик скорочення інвестицій і відтоку капіталу.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, президент російського союзу промисловців і підприємців (рспп) Олександр Шохін звернувся до прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з пропозиціями змінити податкові законопроєкти перед другим читанням. Бізнес вважає, що нові правила збільшать податкове навантаження та порушать обіцянку зберігати стабільні умови оподаткування до 2030 року. Раніше у РФ вже підвищили податки на прибуток, доходи фізичних осіб і ПДВ.

«Профсоюз олігархів» виступає проти податку на наддоходи гірничодобувних компаній за ставкою 30%. Він має принести бюджету близько $8,3 млрд у 2027–2029 роках. Натомість рспп пропонує тимчасово підвищити податок на прибуток із 25% на 0,5–1 відсоткового пункту. Це може забезпечити бюджету від $5,9 млрд до понад $11,9 млрд. Також бізнес вимагає збільшити граничний розмір федерального інвестиційного податкового вирахування із 3% до 10–12%. Аргумент – реальні інвестиції в російську економіку в першому півріччі 2026 року скоротилися на 4,6%.

Окреме занепокоєння в олігархів викликає оподаткування пасивних доходів. За оцінкою рспп, сукупний податок на прибуток компаній і виплачені дивіденди може сягнути 42%, що знизить привабливість російських фінансових інструментів і посилить ризик відтоку капіталу. Бізнес пропонує обмежити дію підвищених ставок трьома роками, зберегти пільги для банківських вкладів і довгострокових інвестицій та індексувати податкові пороги відповідно до інфляції.

РСПП також заперечує проти оподаткування інвестиційних фондів за ставкою 15%. За рентабельності 20–30% податки можуть поглинати 50–75% прибутку. Альтернативою називають оподаткування доходів на рівні інвесторів або відтермінування нових правил.

Крім того, бізнес просить надати податкові пільги підприємствам, які захищають майно від атак безпілотників, зокрема звільнити відповідні об’єкти від податку на майно та дозволити подвійне врахування обов’язкових витрат на захист критичної інфраструктури.

Вимоги РСПП показують суперечність між потребою держави поповнювати бюджет і можливостями бізнесу фінансувати розвиток. Додаткові податки за умов падіння інвестицій можуть загальмувати модернізацію підприємств і скоротити майбутню податкову базу. Непередбачуваність правил оподаткування також підриває довіру до уряду та змушує компанії відкладати довгострокові проєкти.