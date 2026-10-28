Герцаївський районний суд Чернівецької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно жінки, яка була присяжною в суді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 жовтня.

За матеріами справи, жінка мала широке коло знайомств серед населення територіальної громади і рішенням Дністровської районної ради Чернівецької області була включена до списку присяжних Хотинського районного суду, що сприяло формуванню у громадян переконання, що вона може впливати на результати судового розгляду

Як написано в вироку, присяжна домовилася із працівниками Хотинського районного суду, Чернівецької філії судових експертиз ДУ «Інститут судової психіатрії та судової медицини МОЗ України» та іншими невстановленими особами про організацію механізму незаконного ухвалення судових рішень у справах про визнання фізичних осіб недієздатними та встановлення над ними опікунства.

В умовах воєннного часу таке опікунство давало чоловікам відстрочку від мобілізації і дозволяло виїздити за кордон.

За ухвалене судове рішення і завідомо необґрунтований висновок судово-психіатричної експертизи потрібно було заплатити.

Розцінки присяжній начебто називав суддя: за ухвалення судового рішення 3000 доларів США неправомірної вигоди, а також 200 доларів судовим експертам. Судові засідання проходили без участі заявника та інших учасників справи, оскільки підготовку та розгляд справи суддя забезпечував самостійно.

За цією схемою, у 2023 році жінку без обстеження визнали такою, що страждає на хронічне психічне захворювання та не здатна усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. Її сина суддя визнав опікуном. Дружина передала присяжній 3000 доларів начебто за ухвалення судового рішення і ще 200 доларів для експерта.

Рішення про опікунство діяло два роки. Наприкінці 2025-го сімʼя знову звернулася до присяжної, щоб продовжити опікунство.

Але суддя у розмові з присяжною нібито повідомив, що тепер за ухвалення кожного судового рішення йому треба давати вже 6 тисяч доларів США, тобто вдвічі більше. А експерту — 800 доларів.

Далі суддя за достовірно невстановлених слідством обставин начебто організував складання від імені заявника клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною.

Заступник керівника апарату Хотинського районного суду зареєструвала клопотання як матеріали про продовження строку дії рішення у раніше зареєстрованій судовій справі, а не як нову судову справу, так що клопотання потрапило до того самого судді.

Матір заяваника для проведення експертного дослідження до експертної установи так само не доставлялася, її фактичне психіатричне обстеження не проводилося.

23 грудня 2025-го суддя за відсутності учасників ухвалив рішення, яким продовжив строк дії рішення про визнання жінки недієздатною та залишив сина її опікуном.

Після отримання паперового примірника рішення, чоловік знову оформив собі відстрочки від призову на військову службу і виїздив за кордон до Румунії.

У червні 2026-го присяжну звільнили з Хотинського районного суду.

У серпні її повідомили про підозру в пособництві у складанні та наданні суду завідомо неправдивого висновку експерта, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 384 ККУ), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ст.114-1 ККУ) і в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України службовою особою з використанням службового становища, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік і шість місяців.

Також підсудна зобовʼязалася перерахувати 600 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України і мусить надати суду та прокурору копію платіжного документа,

Корупційний злочин колишній присяжній не інкримінували. У матеріалах справи йдеться про реалізацію спільного злочинного умислу з суддею. Імʼя судді у вироку не називається, але з відкритих джерел відомо, що рішення у справі №724/2773/23 про опікунство ухвалював суддя Олександр Єфтеньєв — він досі продовжує здійснювати правосуддя у Хотинському районному суді. Публічних повідомлень про те, що судді офіційно висувалися які-небудь звинувачення, наразі немає.