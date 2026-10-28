У січні – вересні 2026 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до місцевих бюджетів забезпечено 59 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів, що на 6,9 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2025 року.

Якщо розглядати надходження рентних платежів у розрізі ресурсів, то найбільше місцеві бюджети отримали рентної плати за спеціальне використання води – 37,3 млн гривень.

Окрім того, суб’єкти господарювання сплатили майже 20 млн грн рентної плати за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення, 1,2 млн грн – за користування іншими природними ресурсами та 509,7 тис. грн – за спеціальне використання лісових ресурсів.

Слід зазначити, що однією з передумов стабільного соціально-економічного розвитку Миколаївщини є унікальний природно-ресурсний потенціал регіону. Саме тому платники податків області своєчасно та у повному обсязі сплачують рентні платежі до місцевих бюджетів, забезпечуючи цим добробут територіальних громад.