У застосунку цифрових державних послуг «Дія» тепер можна відстежувати борги та сплачувати їх в онлайн-режимі.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Раніше виконавець мав вручну оформити постанову про зняття арешту й надіслати її до банку. Тепер достатньо сплатити борг через Дію — система автоматично передасть інформацію банку, щоб той міг розблокувати рахунки.
Як це працює
Ви оплачуєте заборгованість у Дії і система самостійно видаляє ваші дані з реєстру боржників. Того ж дня банк отримує електронне сповіщення, а максимум наступної доби — повністю розблоковує гроші.
Ця послуга діє для боргів до 10 мінімальних зарплат — 86 470 грн у 2026 році.
Як швидко перевірити виконавчі провадження
Дізнатися про відкриті виконавчі провадження можна онлайн — у Дії:
Відкрийте застосунок → натисніть Сервіси → виберіть Виконавчі провадження.
Усе просто, швидко та під рукою.
Дія — фронтенд країни, створений Мінцифрою.
Послуга реалізується за участі Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства юстиції України, ДП «Національні інформаційні системи», а також за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.