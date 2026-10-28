У застосунку цифрових державних послуг «Дія» тепер можна відстежувати борги та сплачувати їх в онлайн-режимі.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Раніше виконавець мав вручну оформити постанову про зняття арешту й надіслати її до банку. Тепер достатньо сплатити борг через Дію — система автоматично передасть інформацію банку, щоб той міг розблокувати рахунки.

Як це працює

Ви оплачуєте заборгованість у Дії і система самостійно видаляє ваші дані з реєстру боржників. Того ж дня банк отримує електронне сповіщення, а максимум наступної доби — повністю розблоковує гроші.

Ця послуга діє для боргів до 10 мінімальних зарплат — 86 470 грн у 2026 році.

Як швидко перевірити виконавчі провадження

Дізнатися про відкриті виконавчі провадження можна онлайн — у Дії:

Відкрийте застосунок → натисніть Сервіси → виберіть Виконавчі провадження.

Усе просто, швидко та під рукою.

Дія — фронтенд країни, створений Мінцифрою.

Послуга реалізується за участі Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства юстиції України, ДП «Національні інформаційні системи», а також за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.