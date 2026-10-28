У програмі візиту також зустріч з прем’єром Нідерландів, повідомив президент.

-Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном. Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра.

Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку.