Ексгенпрокурор Руслан Кравченко сьогодні зробив заяву “щодо подій, які сталися в Австрії у жовтні”.

-Як відомо, було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР із так званої групи «Артан». Їх командир Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також знаходився в Австрії. Один із затриманих – колишній співробітник НАБУ, який працював у підрозділі зовнішнього спостереження.

Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії. Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП.

Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ. За моїми даними, Торкотюку в обмін на це пообіцяли посаду.

Я також вбачаю паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако. Тим кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу Генерального прокурора. Я володію інформацією про обставини тих подій.

В Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників «Української правди». Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні – в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів, – заявив Руслан Кравченко.

Спроба забезпечити собі захист в Австрії

У НАБУ зазначили, що вважають, що заява колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка із твердженням про те, що затримані в Австрії військові Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України мали вчинити щодо нього насильницькі дії – це спроба забезпечити собі захист у державі перебування, наголошують в Національного антикорупційному бюро (НАБУ).

“НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП “Карфаген”, як спробу забезпечити собі захист у державі перебування”, – повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в НАБУ в середу.

У Бюро також наголосили, що заява Кравченко щодо причетності НАБУ та САП до будь-яких вказаних подій не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція “Карфаген”), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи “Карфаген” генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції “Карфаген”.