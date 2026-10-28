З’їхав у кювет та перекинувся — постраждав пасажир: поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі кросовера у Баштанському районі.

Сьогодні, 28 жовтня, близько 08:30 на автодорозі між с. Розанівка та м. Новий Буг Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Xinkai HXK6490E. 30-річний водій не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пасажир зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до медичного закладу.

Слідчі поліції, попередньо, кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Правоохоронці відділення поліції № 1 Баштанського райвідділу просять громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (063) 942 14 30 або 102.