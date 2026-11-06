Гравюри іспанського художника були викрадені з ресторану на Французькій Рив’єрі. Після місячного розшуку слідчі знайшли викрадені твори.

Про це пише Liberation, передає Інше ТВ.

Лише простирадло захищало роботи. Шість гравюр Пабло Пікассо, викрадених у ніч з 1 на 2 жовтня в Мужені (Приморські Альпи), були складені в сусідній квартирі, добре заховані під тканиною. Поліція підняла її. «У нас був вау-ефект, – згадує підполковник Гійом Плейді. – Через юридичний аспект. А також тому, що це знахідка скарбу, який ми шукали».

Протягом місяця, в умовах суворої таємності, каннська бригада йшла по сліду шести робіт та їхніх злодіїв. У середу слідчі знайшли вкрадені твори цілими та заарештували сімох людей. Крадіжка, за словами того ж полковника, сталася «в національному контексті, що характеризується зростанням нападів на культурні цінності».

Крадіжка сталася в Мужені, оскільки саме в цьому містечку на Французькій Рив’єрі жив і працював Пабло Пікассо з 1961 року до своєї смерті в 1973 році. Воно залишається важливим об’єктом культурної спадщини.

Вартість викрадених творів оцінюють у понад 100 тисяч євро. Роботи Пікассо повернули власнику.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році Кліматичний активіст облив рожевою фарбою роботу Пікассо в Монреальському музеї образотворчих мистецтв (ФОТО)