ЄС оголосив, що почав розробляти сертифікат щодо «грамотності в галузі ШІ», який з наступного навчального року видаватимуть успішним 15-річним учням.

Про це пише Еuronews.

Європейський Союз планує запровадити сертифікат щодо грамотності в галузі штучного інтелекту для школярів, щоб впоратися з наслідками швидкого розвитку цієї технології для системи освіти.

«Він допоможе молодшим учням зрозуміти, як працює штучний інтелект, перевіряти інформацію, яку він отримує, розпізнавати маніпуляції і знати, коли потрібно його відключити», – сказала віце-президент Європейської комісії Роксана Мінцату.

Брюссель повідомив, що розраховує запустити цей новий сертифікат для 15-річних учнів у 2027-2028 навчальному році. Цей проект запускається в момент, коли вчителі та учні по всьому світу стикаються з наслідками використання ШІ у школах.

На тлі стійкого зниження базових навичок, виявленого в останніх статистичних даних PISA 2025, згідно з якими приблизно кожен третій 15-річний підліток у ЄС показує низькі результати з читання та математики, Брюссель має намір використати ШІ, щоб допомогти вчителям та учням навчатися.

Хоча ЄС не контролює освітню політику своїх держав-членів, він уже підтримує зусилля щодо вивчення того, як безпечно впроваджувати ШІ у навчання дітей.

У Брюсселі зазначають, що підвищення грамотності в галузі ШІ серед молоді та вчителів, розуміння того, як він працює та які несе ризики, зміцнить їхню здатність до навчання.

Водночас, Брюссель просуває законодавство, покликане обмежити доступ до соціальних мереж для підлітків молодшого віку. Мінцату наголосила, що ці дві ініціативи не суперечать одна одній.

“Штучний інтелект здатний значно посилювати окремі освітні процеси, такі, як репетиторство та персоналізоване навчання, – сказала вона. – Це способи використання технологій та ШІ, які ніяк не пов’язані з алгоритмами платформ, які викликають звикання».

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