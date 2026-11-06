Контракт України з урядом США щодо доступу до супутникової мережі Starshield закінчується вже наступного року.

Про це агентству Reuters повідомив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік, передає УНІАН.

За словами Сєніка, Україна терміново прагне розпочати переговори щодо укладення нової угоди з урядом США. Він зазначив, що Україна досі не отримала пояснень щодо раптового введення обмеження швидкості супутникової мережі, що ускладнило здатність Збройних сил України перехоплювати російські дрони та змусило скасувати деякі операції.

“Контракт на Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо укладення нового контракту потрібен час. Зараз якраз саме час. По суті, ми хочемо отримати ясність: чи зможемо ми продовжити співпрацю і якими будуть умови”, – розповів журналістам Сєнік.

Дипломат уточнив, що контракт закінчиться в середині наступного року. Він не вказав точний місяць, у якому це відбудеться.

Крім того, Сєнік повідомив, що Україна зверталася до США з проханням надати пояснення щодо інциденту зі Starshield. Однак, за його словами, Пентагон, Білий дім і SpaceX не надали відповідей.

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