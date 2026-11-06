У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області інформують, у січні – жовтні 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до зведеного бюджету 15,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Слід зазначити, що ПДФО формує 68,6 відс. доходів місцевих бюджетів та 53 відс. державного бюджету.

Із загальної суми, перерахованого за звітний період податку, 8,2 млрд грн спрямовано до державного бюджету, що на 16 відс., або на 1,1 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Поряд із цим, до місцевих бюджетів на розвиток територіальних громад перераховано 7,7 млрд грн ПДФО, що на 27,4 відс., або на 1,7 млрд грн більше, ніж за 10 місяців минулого року.

Податківці Миколаївщини впевнені, що запорукою вагомої сплати ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Миколаївщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Варто відмітити, що з метою забезпечення надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету податківці беруть участь у спільних комісіях при держадміністраціях з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації робочих місць.

ПДФО – це внесок кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують її стабільність.

Головне управління ДПС у Миколаївській області