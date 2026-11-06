В Австралії зоозахисниця на ім’я Нелл під час прогулянки зі своїм собакою врятувала дитинча коали від задушливих обіймів пітона в заповіднику Вайтс-Гілл у Брісбен.

Вона помітила небезпеку завдяки птахам – Нелл почула сильний шум, який здійняли птахи в кущах. Коли вона підійшла ближче, то побачила коалу-маму, яка в розпачі намагалася віддерти своїми кігтями змію від малюка.

Дівчина не розгубилася, кинула телефон на землю й почала власноруч розплутувати пітона, який уже міцно обвив маленьке дитинча коали. Ці тварини перебувають під загрозою зникнення, тому діяти треба було негайно.

Ситуація була вкрай напруженою — дівчині довелося водночас утримувати свого собаку на повідку, відтягувати розлюченого пітона, який не хотів віддавати здобич, і тримати малюка-коалу.

В результаті боротьби Нелл сама отримала травми – але не від змії, а від самого переляканого малюка коали, який міцно вчепився в її плече і залишив на ньому подряпини та сліди від зубів.

Зрештою, дівчина успішно звільнила малюка й повернула його мамі. Переконавшись через годину, що з ними все гаразд (вони вже спокійно обіймалися на дереві), вона також перенесла пітона на кілька сотень метрів далі в ліс. Нелл зазначила, що змія — не злочинець, а просто хижак, який діяв за своїми природними інстинктами.