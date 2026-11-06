Адвокат Масі Найєм вранці в п’ятницю, 6 листопада, повідомив про проведення обшуку у співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Начебто по справі Монако. Проводить його СБУ”, – написав Найєм в соцмережі Facebook.

Найєм заявив, що прибув на місце як адвокат військовослужбовця. Він також додав що співробітники СБУ вибили двері та повалили на землю його клієнта.

“Згідно закону мали б дочекатись внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались”. – додав Найєм.

Агентству “Інтерфакс-Україна” підтвердили в пресслужбі СБУ проведення слідчих дій в рамках справи Монако.

“З метою повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, пов’язаного із подіями, які сталися влітку цього року в Князівстві Монако, Служба безпеки України та Національна поліція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора сьогодні проводять відповідні слідчі дії у Києві. Оскільки слідство триває, детальніша інформація наразі не розголошується”, – повідомили в СБУ.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили агентству “Інтерфакс-Україна” проведення обшуку в одного зі співробітників відомства та зазначили, що готові сприяти неупередженому розслідуванню для встановлення всіх обставин справи.

Водночас у ГУР заявили, що під час проведення слідчих дій не було дотримано вимог ч. 2 ст. 35 закону України “Про розвідку”, згідно з якими будь-які слідчі дії щодо чинного співробітника розвідувального органу мають проводитися з відома та виключно у присутності уповноважених представників цього органу.

Як повідомлялося, влітку 2026 року в Монако стався вибух, який пізніше було кваліфіковано як замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

3 липня Інтерпол у справі про замах на Єрмолаєва в Монако оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Потім вже в Україні було знайдено тіло Березовської, а Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у її вбивстві – співробітника ГУР та колишнього співробітника СБУ. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Печерський районний суд Києва 9 липня відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Березовської.

В СБУ повідомили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако, а Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.

17 липня український генпрокурор повідомив, що співробітники Служби безпеки України відновили відеозапис із камери спостереження, встановленої неподалік місця злочину у Князівстві Монако для фіксації результатів замаху на Єрмолаєва.