Сьогодні, 30 жовтня, близько 18:30 на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу селища Зайчівське 34-річний чоловік, керуючи автомобілем Audi A4, скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці пригоди.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини та механізм ДТП, яку попередньо кваліфікують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

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