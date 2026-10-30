Папа Лев XIV проголосував поштою на проміжних виборах у США, ставши першим Папою, який взяв участь у виборах у Сполучених Штатах, і, ймовірно, першим, хто проголосував на світських демократичних виборах.

У п’ятницю Ватикан повідомив, що перший Папа американського походження «надіслав свій бюлетень поштою з Чикаго». «Святіший Отець наголошує на праві й обов’язку громадян брати участь у демократичних процесах», — йдеться в заяві.

Майкл Волш, британський історик і автор кількох книг про папство, зазначив, що Лев XIV став першим Папою, який проголосував на демократичних світських виборах.

«Не думаю, що Папи коли-небудь раніше голосували на демократичних виборах», — сказав він в інтерв’ю CNN.

Згідно з документами, Папа зареєстрований для голосування під своїм ім’ям, отриманим при хрещенні, — Роберт Френсіс Превост. Реєстрація оформлена в передмісті Чикаго — Нью-Леноксі, де мешкає його брат Джон. Понтифік, який народився в Чикаго, останніми роками брав участь у праймеріз як Республіканської, так і Демократичної партій, а також проголосував на президентських виборах 2024 року.

Після свого обрання на папський престол у травні 2025 року Папа активно закликає до громадянської активності, спонукаючи людей висловлювати свою позицію щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Папа мав розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном та жорсткої імміграційної політики; на початку цього року президент виступив із безпрецедентно різкою критикою на адресу Лева XIV. Останнім часом Трамп висловлюється про нього стриманіше — зокрема, часто згадує, що старший брат Папи, Луї, є його прихильником.

Очікується, що в бюлетені Папи містяться голоси за кандидатів до Сенату та на посаду губернатора штату Іллінойс, а також за кандидатів до Палати представників, органів влади штату та окружних органів управління.

У листопаді 2025 року у Ватикані він зустрівся з Джей Бі Пріцкером, кандидатом у губернатори Іллінойсу. Вони обговорили питання імміграційного контролю, хоча згодом Папа висловив несхвалення щодо ухваленого в Іллінойсі закону про медично асистовану смерть, який підписав Пріцкер.

Лев XIV протягом багатьох років виявляв інтерес до політики штату Іллінойс. У 2011 році, коли він був ще преподобним Робертом Превостом, він особисто написав тодішньому губернатору штату Іллінойс — рідного штату Превоста — Пету Квінну, щоб подякувати йому за скасування смертної кари в цьому штаті.

Достеменно невідомо, чи надіслав Папа свій бюлетень поштою з Ватикану, хоча в середу там перебував його брат Джон разом із групою паломників із парафії святого Юди (м. Нью-Ленокс) для зустрічі з Папою. Ще до того, як у середу Ватикан оприлюднив свою заяву, представник канцелярії округу Вілл повідомив виданню Chicago Sun-Times, що Роберт Френсіс Превост фігурує у «списку осіб, які подали запит на отримання бюлетеня для голосування поштою на майбутніх виборах».

Попри те, що Папа є главою держави, він залишається громадянином США і має право голосувати на американських виборах.