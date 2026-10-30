«Сьогодні увесь день в Дніпрі, в Києві та області, в інших наших містах та громадах працюють енергетики, працюють фахівці ДСНС України – ліквідовують наслідки, відновлюють електрику після російських ударів. Кожного дня, на жаль, влучання по енергетиці – дуже багато пошкоджень. Триває російська операція проти нашої електрогенерації, проти наших мереж, проти енергозʼєднань.



Були сьогодні влучання російської балістики на Полтавщині. Кременчук. Мішенню була наша нафтопереробна інфраструктура. Росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці. Постійно терористичні удари по наших містах. Будемо діяти і ми надалі – відповідно та цілком справедливо.



Продовжуємо працювати з усіма партнерами щодо ППО та амуніції для F-16. Ми готуємо нові рішення найближчим часом. Я дякую всім, хто реально допомагає. Будуть важливі перемовини в Туреччині. Також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються.

Зараз – буквально цими годинами – продовжується виконання гуманітарної місії в Олешках. Люди на шляху в Україну. Всі наші служби, наші Сили оборони України сприяють тому, щоб врятувати якнайбільше наших громадян. Важливо, що Херсон отримав цю тишу, яка була так потрібна. Росія повинна закінчити цю свою війну. Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1710-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, У білорусі продовжують працювати ретранслятори для російських дронів – Демченко