Російське медіа «Новая газета», що позиціонувало себе як опозиційне і було визнано в Росії іноагентом, заявило про своє закриття. 30 жовтня газета повідомила, що російські влада і спецслужби змусили їх припинити роботу, пише ЛБ.

Редакція перестане працювати 9 листопада. Журналісти отримали лист про виселення з приміщення редакції, і одночасно з цим їм відключили систему донатів.

Колектив медіа заявив, що майже п’ять років змін пропрацювати в «глухому оточенні спецслужб», але тепер опинився в «кілл-зоні».

Редакція «Новой газети» розташовується в Москві. В цьому приміщенні газета функціонувала 29 років. За роки існування були вбиті або померли за загадкових обставин журналісти Ігорь Домніков, Юрій Щекочіхін, Анна Політковськая, Стас Маркелов, Анастасія Бабурова, Наталья Естемірова. Зокрема, Політковську, яка викривала воєнні злочини в Чечні, застрелили в іменини Владіміра Путіна.

У «Нової газети» є європейська філія, яка має назву «Новая газета. Европа». Про її закриття інформації немає. Основну частину європейської редакції становлять журналісти, що виїхали з Росії після початку повномасштабного нападу на Україну.