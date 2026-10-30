Працівники ДБР за сприяння керівництва ГШ ЗСУ затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП та чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні чоловіків, яких силою примушували погоджуватися на мобілізацію, а також у хабарництві.

Під час розслідування слідчі задокументували низку випадків застосування насильства до військовозобов’язаних у місті Кіцмань. Чоловіків силоміць затримували на вулицях, а згодом, за версією слідства, продовжували знущання у приміщенні ТЦК та СП, щоб змусити їх нібито добровільно погодитися на мобілізацію.

Зокрема, вдалося встановити обставини резонансного випадку, який ще на початку лютого 2026 року набув широкого розголосу в медіа.

Тоді під час затримання військовозобов’язаного було застосовано травматичну зброю, внаслідок чого чоловік дістав поранення ноги. Попри це, його доставили до ТЦК та СП, де, як встановлюють слідчі, він залишився без необхідної медичної допомоги. Більше того, потерпілого змушували самостійно виймати кулю з рани.

Ще один епізод стався 30 вересня 2026 року. Йдеться про ймовірне викрадення чоловіка через особистий конфлікт з окремими посадовцями ТЦК.

За матеріалами провадження, за потерпілим стежили, а коли він наблизився до пішохідного переходу, його силоміць затягнули до автомобіля.

Чоловік виявився учасником бойових дій, який із початку повномасштабного вторгнення захищав Україну та брав участь у боях за Київ, Ірпінь і Бахмут.

Крім того, працівники ДБР задокументували вимагання та одержання 5,5 тис. євро неправомірної вигоди від військовозобов’язаного за його звільнення після затримання.

Загалом у межах кримінального провадження задокументовано один епізод викрадення людини, чотири епізоди ймовірного катування, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди.

21 жовтня 2026 року під час спецоперації працівники ДБР затримали всіх п’ятьох фігурантів.

Начальнику відділу та трьом його підлеглим повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Чотирьом підлеглим також повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Двом із них додатково інкримінують катування, вчинене представником держави (ч. 3 ст. 127 КК України).

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють інші можливі епізоди протиправної діяльності посадовців та встановлюють осіб, які могли постраждати від їхніх дій.