На Волині 20-річному працівнику поліції повідомлено про підозру у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння та залишенні потерпілих у небезпеці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року близько 22.00 год. в селі Сошичне Камінь-Каширського району поліцейський одного з підрозділів ГУНП у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, збив двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги.

Після наїзду водій не зупинився, щоб допомогти травмованим людям, а втік з місця аварії.

43-річний чоловік та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обоє перебувають у лікарні.

Правоохоронця затримали невдовзі після ДТП. За результатами перевірки вміст алкоголю в його крові становив 2,07 проміле – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Автомобіль зі слідами пошкоджень вилучено. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про накладення на нього арешту.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.