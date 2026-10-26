Очолюваний студентами протестний рух у Сербії здобув історичну перемогу на парламентських виборах у неділю, поклавши край тривалому правлінню Александара Вучича та викликавши масові святкування. Проте перед їхніми лідерами — імена яких поки що не оголошені — постає ціла низка проблем.

Ось деякі з них:



«Студентський список» (Student List) вважає, що Косово, яке проголосило незалежність від Белграда у 2008 році, залишається невіддільною частиною Сербії. Під час передвиборчої кампанії кандидати від студентського руху заявляли, що Косово є тимчасово окупованою територією, яку можна реінтегрувати до складу Сербії мирним шляхом — за допомогою дипломатії та діалогу, пише Reuters.

Вони зосереджуються на запобіганні відтоку сербського населення з півночі Косова, а також на зміцненні інституцій, що фінансуються Сербією та діють у межах сербської правової системи (зокрема, у сферах охорони здоров’я та освіти). Вони прагнуть, щоб сербські громади в Косові функціонували автономно, відкидаючи попередні домовленості з урядом у Приштині (очолюваним етнічними албанцями) — зокрема угоди щодо енергетики, автомобільних номерних знаків та використання сербського динара.

СКЛАДНІ ВІДНОСИНИ З ЄС

Оскільки переговори про вступ Сербії до Європейського Союзу фактично зайшли в глухий кут через відсутність необхідних реформ, «Студентський список» у своїй кампанії свідомо уникав таких суперечливих питань зовнішньої політики.

Провідні кандидати, серед яких колишній голова центрального банку Деян Шошкіч і кардіолог Ілія Срданович, заявили, що уряд має насамперед зосередитися на внутрішніх реформах і завершити переговори за всіма напрямками (кластерами) ЄС, перш ніж звертатися до громадян із пропозицією остаточно вирішити питання про членство в блоці.

Позиція «Студентського списку» щодо Косова також суперечить вимогам для вступу до ЄС, які передбачають, що Белград має нормалізувати відносини з Приштиною.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий підтримати реформи — зокрема у сферах верховенства права та свободи ЗМІ, — а також співпрацювати задля просування європейського майбутнього Сербії.

СКЛАДНІ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ ТА САНКЦІЇ США ПРОТИ НАФТОВОЇ КОМПАНІЇ NIS

«Список студентів» змушений маневрувати у складному сплетінні енергетичних питань і зовнішньої політики, пов’язаному з традиційним союзником Сербії — Росією. Представники цього руху заявили, що не планують приєднуватися до ЄС у запровадженні санкцій проти Москви через її війну в Україні.

Новий уряд залежатиме від дозволів США на відступ від санкцій, щоб продовжувати імпорт сирої нафти. Це триватиме доти, доки не відбудеться продаж російської частки в енергетичній компанії NIS (яка управляє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом) угорській компанії MOL.

Російський «Газпром» також є найбільшим постачальником газу до Сербії: він постачає близько 2,2 мільярда кубометрів на рік за цінами, нижчими за ринкові. Представники «Студентського списку» заявили, що така енергетична залежність — це не геополітичний вибір, а гостра економічна залежність.

Ключові кандидати від «Студентського списку» заявили, що майбутній уряд припинить будь-який експорт зброї із Сербії до зон бойових дій, зокрема й продаж західним посередникам, які передають зброю Україні. Вучич підтримував тісні особисті зв’язки як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним.

КОРУПЦІЯ

Антикорупційна програма «Студентського списку» зосереджена на інституційних реформах. Зокрема, йдеться про створення незалежного підрозділу поліції, підзвітного прокуратурі, а не Міністерству внутрішніх справ, а також про очищення лав поліції від осіб, пов’язаних з організованою злочинністю або причетних до жорстокого придушення протестів.

Вони виступають за заборону призначати на посади в державних компаніях лояльних до партії осіб, пропонуючи натомість прозорий найм на основі професійних якостей (меритократії). Фінансова підзвітність і бюджетний контроль передбачають запровадження суворого законодавства щодо походження активів. Це дозволить державі проводити перевірки, конфісковувати незаконно набуте майно посадовців і повертати його до державного бюджету.

Особам, визнаним винними у корупційних злочинах, буде заборонено обіймати державні посади. Антикорупційна програма студентського руху також передбачає громадський контроль за всіма великими державними інфраструктурними контрактами, а також створення незалежних наглядових органів для запобігання нецільовому використанню державних коштів.

Вучич, Сербська прогресивна партія (SNS) та представники влади неодноразово відкидали звинувачення в репресіях і корупції.

ЕКОНОМІКА

Економіка Сербії глибоко інтегрована як у європейський ринок, так і в міжнародні інвестиційні потоки.

За прогнозами МВФ, економічне зростання Сербії становитиме 3% у 2026 році та 4% у 2027 році. У вересні рівень інфляції сягнув 4,1% — майже вдвічі більше, ніж у серпні (2,2%), тоді як центральний банк утримує ключову ставку на рівні 5,75% (починаючи з 2024 року).

Економічна платформа «Студентського списку» пропонує змінити модель економічного зростання Сербії: відмовитися від опори на інфраструктурні проєкти за підтримки держави та дешеву робочу силу на користь зміцнення внутрішнього ринку й захисту трудових прав.

Ключовим елементом плану є боротьба з монополіями у сфері роздрібної торгівлі задля зниження цін на продукти харчування, а також податкова реформа, що передбачає збільшення податкового навантаження на заможних громадян і його зменшення для осіб із низькими доходами.

Рух також зобов’язався суттєво скоротити максимально допустимий термін тимчасової зайнятості.

Фінансова стійкість має забезпечуватися, зокрема, завдяки економії коштів унаслідок подолання корупції та суворому державному контролю. Соціальні видатки будуть спрямовані на стримування відтоку молоді: зокрема, через програми доступного житла для молодих пар, вчителів і медичних працівників, а також через забезпечення безкоштовними шкільними підручниками та дешевшими ліками, вартість яких частково покриватиме держава.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Вучич заявив, що його програш – справа рук європейців і тих, хто проти Трампа