Як повідомляло Вчора ІншеТВ, Вучич програв вибори в Сербії і вже визнав поразку

Ймовірний розподіл місць у парламенті: Студентський список — 138 мандатів. Список Вучича — 104 мандати. Албанська коаліція — 3 мандати. Союз воєводинських угорців — 2 мандати.

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Соціалістична партія Сербії (SPS) Івиці Дачича, згідно з цією проєкцією, не долає виборчий бар’єр у 3% і залишається без місць у парламенті.



Для парламентської більшості в Народній скупщині необхідно 126 із 250 місць. Таким чином, «Студентський список», згідно з прогнозом, зможе самостійно сформувати більшість і висунути свого представника на посаду прем’єр-міністра.

Із перемогою «Студентський список» уже привітав прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч.

«Студентський список — Студенти перемагають» вже подякував своїм прихильникам за підтримку і виступив зі зверненням завершити боротьбу, контролювати процес до кінця, щоб тепер захистити вивір.

До березня або квітня вони запровадять санкції проти російської федерації. Вони зроблять усе те, про що не хотіли вам казати, усе те, щодо чого брехали, тому що вони лише виконавці — і нічого більше, — президент Сербії Александар Вучич після програних виборів анонсував наступні ймовірні кроки «Студентського списку».

Вучич звинуватив треті сили у втручанні

Експрезидент Сербії Александар Вучич звернувся до прихильників і заявив, що перемога опозиції – це легітимізація революції, “яку вони здійснили за прямої підтримки різних європейських країн і американської «глибинної держави», тієї, що виступає проти президента Трампа”.

– Ми перемогли всюди в регіонах, де живуть серби: у Республіці Сербській, Чорногорії, Північній Македонії — всюди. Ми перемогли й у Косові та Метохії — серед сербів.



Я знаю, що сьогодні ввечері багатьом людям важко. Знаю, як дехто радіє. Я бажаю їм успіху.



Але скажу вам ось що: як бачите, на відміну від них, які за 14 років жодного разу не спромоглися привітати нас, я їх вітаю. Хоча вони лише виконавці — виконавці брудної роботи, яку задумав хтось інший, щоб зруйнувати суверенну країну.



На якийсь час їм це вдалося. Надовго? Побачимо. Я вже бачив і таке, і 2000 рік.

Нагадаємо, у Сербії все почалося з протестів після того, як на вокзалі у Новому Саді впав новий навіс, молодь звинуватила владу у корупції і вийшла на вулиці, згодом стихійний протест трансформувався у політичні гасла.