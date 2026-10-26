Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 жовтня 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 580 440 (+1 990) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)

Артилерійські системи: 51 632 (+18)

РСЗВ: 2 239 (+2)

Засоби ППО: 1 726 (+1)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)

Спеціальна техніка: 4 858 (+2)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.