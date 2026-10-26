Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 580 440 (+1 990) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 448 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)
Артилерійські системи: 51 632 (+18)
РСЗВ: 2 239 (+2)
Засоби ППО: 1 726 (+1)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)
Спеціальна техніка: 4 858 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.