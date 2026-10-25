Колишній президент і кандидат на посаду прем’єра Александар Вучич заявив, що перемогу здобув «Студентський список», повідомляє Радіо Свобода.

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За його попередньою оцінкою, студенти отримають 135-140 мандатів, а його політична сила — близько 105. Вучич оцінив підтримку конкурентів приблизно у 2,2 млн голосів, своєї сили — у 1,72 млн.

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Сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.

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Голосування супроводжувалося рекордною явкою: за даними організації CRTA, до 19:00 проголосували 67,8% виборців. На виборах 2023 року на цю годину показник становив 55,5%.

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Спостерігачі CeSID повідомили про понад 300 заяв щодо порушень. Представники «Студентського списку» закликали громадян допомагати контролювати підрахунок голосів і уникати провокацій.