Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала частину мит на канадські товари. Зокрема, йдеться про зняття 50-відсоткових зборів на низку сільськогосподарських товарів та спеціалізованого обладнання.

Про це пише NBC News.

У п’ятницю адміністрація Трампа оголосила про надання звільнень від митних зборів для певних товарів, що імпортуються з Канади. Це стало непрямим визнанням того, що ключова торговельна політика президента Дональда Трампа може зашкодити кандидатам від Республіканської партії, які беруть участь у проміжних виборах 3 листопада.

Скасовані мита, зокрема, стосуються 50-відсоткових зборів на деяку сільськогосподарську продукцію. Ці мита були запроваджені щодо канадських товарів після того, як наприкінці серпня Канада вийшла з торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

Згідно з результатами опитувань, демократи мають реальні шанси здобути більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Сенатор-республіканець Сьюзан Коллінз, якій належить вести складну боротьбу за переобрання в штаті Мен, першою повідомила про це в соціальних мережах: «Я рада, що домоглася додаткових звільнень від мит ​​для товарів, які є критично важливими для сільськогосподарського сектору штату Мен, зокрема для виробників чорниці, картоплі, яблук та морських водоростей».

За її словами, до переліку товарів, на які поширюються звільнення, також увійшли пластикові ящики, контейнери, пакувальні матеріали, холодильне обладнання, машини для герметизації та маркування, пакувальна техніка, плівка, фольга, а також продукція з морських водоростей.

У документі, оприлюдненому на вебсайті Білого дому, підтверджується це рішення. Водночас зазначається, що адміністрація запроваджує мита на «певні види клапанів, килимові вироби, відходи» та інші товари — щоб компенсувати скасовані збори.

У заяві Білого дому йдеться, що цей крок спрямований на «уточнення сфери застосування мит», запроваджених щодо Канади.

У своєму повідомленні Коллінз зазначила, що багато «фермерів і виробників сільгосппродукції залежать від спеціалізованого обладнання, пакувальних матеріалів та інших товарів із Канади, які або відсутні в американських постачальників, або ж їх неможливо замінити без значних додаткових витрат».

Демократ Трой Джексон, який змагається з Коллінз за її місце в Сенаті, відреагував на це словами: «Торговельні війни Трампа зробили життя жителів штату Мен складнішим і дорожчим. Сьюзан Коллінз сприяла цьому хаосу, голосувала за затвердження осіб, які стоять за ним, а тепер хоче приписати собі заслугу за те, що принесла склянку води, аби загасити пожежу».

У соцмережі X він додав: «Жителям штату Мен допомога була потрібна задовго до того, як знадобилося рятувати саму Сьюзан Коллінз».

У заяві Коллінз про Трампа не згадувалося — лише про високопосадовців адміністрації, таких як торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Латнік. У повідомленні Білого дому, своєю чергою, не було згадки про Коллінз, яка час від часу вступала в суперечки з Трампом.

«Я продовжуватиму безпосередньо співпрацювати з посадовцями адміністрації, щоб домагатися додаткового полегшення та заохочувати ширшу торговельну угоду з Канадою, нашим сусідом, союзником і найбільшим торговельним партнером», – сказав Коллінз.

Інші республіканці також порвали з найвідомішою економічною політикою Трампа. Майк Роджерс, який бере участь у напружених перегонах за місце в Сенаті в Мічигані, минулого тижня заявив NBC News, що хотів би бачити, як торговельна війна з Канадою «закінчилася».

Після того, як американські чиновники висунули те, що прем’єр-міністр Марк Карні назвав «несправедливими» та «неекономічними» вимогами, США обрушили на Канаду дві хвилі тарифів, друга з яких включала 50% мита.

Трамп неодноразово заявляв, що «у них немає нічого, що нам потрібно» від Канади. «У нас є все», – сказав Трамп у вересні.

28 вересня Трамп передбачив, що Карні скасує тарифи. «Гадаю, протягом наступних трьох-чотирьох тижнів вони прийдуть до нас і скажуть: “Ми скасуємо всі мита”», — заявив президент.

«Ми в усьому переможемо, — спрогнозував Трамп. — Вони прийдуть і скажуть: “Сер, просимо вибачення”».

Коли через день Карні запитали про цей прогноз Трампа, він розсміявся під час пресконференції, додавши, що не має жодних додаткових коментарів.

Відколи в серпні розпочалася торговельна війна, Карні непохитно реагує на постійні словесні атаки з боку Трампа. Поки Трамп посилює свій тиск у соціальних мережах, Карні шукає партнерів в інших куточках світу, відкриваючи канадську економіку для Китаю, Індії та Великої Британії.

Наступного тижня, під час саміту ЄС–Канада в Монреалі, Карні має укласти історичну угоду з Європейським Союзом, згідно з якою Канада стане першим в історії «асоційованим членом» цього блоку.

27 держав-членів Європейського Союзу разом утворюють найбільший у світі торговельний блок, а сам Союз посідає третє місце у світі за економічною потужністю — після США та Китаю.