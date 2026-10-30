Міністри закордонних справ країн Групи двадцяти (G20) у п’ятницю, 30 жовтня, відмовилися від традиційного спільного фото перед зустріччю в Атланті через заперечення європейських представників щодо присутності Росії.

Про це пише DW, передає Інше ТВ.

За словами американського посадовця, Державний департамент США прибрав “сімейне фото” з офіційного порядку денного, аби уникнути зайвого розголосу та не відвертати увагу від основної роботи зустрічі.

За даними західного дипломата, близько третини учасників, зокрема Австралія та Канада, недвозначно виступили проти ідеї фотографуватися разом із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, повідомила інформаційна агенція Reuters.

“У жодному разі не буде сімейного фото з європейськими партнерами та паном Лавровим разом, бо (…) з Росією немає нормальності”, – заявив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) перед першою сесією.

Раніше європейські посадовці припускали, що можуть зробити дві окремі світлини – одну із Лавровим і одну без нього, пише Reuters.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні європейці обурені рішенням адміністрації Трампа запросити міністра фінансів росії Сілуанова на зустріч G20