Європейські країни висловили протест через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запросити міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків G20 в Ешвіллі у Північній Кароліні.

Про це у понеділок, 31 серпня, пише The New York Times, передає «NV».

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив журналістам, що дорікнув своєму російському колезі через вторгнення його країни в Україну та закликав припинити війну.

Він також розкритикував адміністрацію Трампа за запрошення Сілуанова.

«Я волів би, щоб американська сторона чітко заявила, що його не слід приймати як звичайного гостя», — сказав Клінгбайль.

Зокрема, Німеччина сприймає присутність Росії на зустрічі як образу для України.

Ларс Клінгбайль та його колеги з інших європейських країн пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото міністрів, якщо на ньому буде Сілуанов.

NYT пише, що, схоже, ця погроза спрацювала: Сілуанов не взяв участі у фотографуванні.

Видання підкреслило, що поява російського міністра фінансів Антона Сілуанова створює незручну ситуацію для європейських представників G20, чиї уряди рішуче підтримують Україну у війні проти Росії.

Вони працювали над ізоляцією Росії у світовій економіці та на дипломатичній арені й не хотіли б робити на цій зустрічі нічого, що могло б свідчити про зміну цього підходу — особливо в момент, коли Москва продовжує завдавати масованих ударів по Києву.

Російський міністр фінансів протягом багатьох років стикався з холодним ставленням західних колег на подібних зустрічах.

У 2022 році колишня міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен залишила засідання G20 на полях весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду, коли Сілуанов, який брав участь у зустрічі віртуально, почав виступати.

У 2023 році Єллен вступила в конфронтацію з представниками російського Міністерства фінансів на зустрічі G20 в Індії, звинувативши їх у загибелі людей в Україні та глобальних економічних наслідках війни.

31 серпня стало відомо, що міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з міністром фінансів Росії на полях саміту G20 для обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа щодо України.

Як повідомляло Інше ТВ, Візит директора ЦРУ тільки укріпив у рішенні посилити агресію на всіх фронтах, – The Economist