Сьогодні вночі росія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed» міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Внаслідок атаки влучання зафіксовано пошкодження будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники, повідомляє ДПСУ.

«Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону.



Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.



Відмітимо, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску», – зазначили прикордонники.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська ОВА – про наслідки ворожих атак