Вночі під час ударів балістикою по Києву росіяни прицільно били по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Загинуло 7 людей.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

-Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями – поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись.

Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч – вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили….

Але все це – ніщо поруч із жахливою втратою колег.