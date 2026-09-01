Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав сучасне обладнання для потреб бактеріологічної, вірусологічної лабораторій та лабораторії особливо небезпечних інфекцій від Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Про це повідомляє МОЦКПХ, передає Інше ТВ.

Лабораторне обладнання для посилення матеріально-технічної бази лабораторій Миколаївського ОЦКПХ передала ДУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», а допомогу у логістичному супроводі здійснила МОО Товариства Червоного Хреста України.

«Для нас це не просто обладнання. Це додаткові можливості для фахівців, сучасніші умови роботи та ще більша спроможність своєчасно проводити необхідні лабораторні дослідження, здійснювати моніторинг і реагувати на виклики у сфері громадського здоров’я. Особливо важливо це сьогодні, коли система громадського здоров’я має бути готовою працювати в умовах постійних викликів та надзвичайних ситуацій. Сильна лабораторна база — одна з ключових складових такої готовності», – зазначив керівник МОЦКПХ Дмитро Макаров.

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