Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 склали:
особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб
танків – 12 320 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од.
артилерійських систем – 48 954 (+71) од.
РСЗВ – 2 079 (+0) од.
засоби ППО – 1 597 (+0) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од.
крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од.
спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.
Дані уточнюються.