Протягом тижня росіяни атакували Україну 115 ракетами, майже 1900 КАБами та понад 3000 ударними дронами.

Про це йдеться у коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей, і, на жаль, під завалами ще можуть залишатися люди. Абсолютний цинізм і жорстокість. Була вночі атака по Дніпровщині. Росіяни вдарили по енергетиці, і понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла. Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи. Дякую енергетикам, комунальникам, кожній ремонтній бригаді, які буквально 24/7 повертають водо-, електро-, теплопостачання людям.

Загалом лише за цей тиждень Росія випустила по наших містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних дронів. Це комбіновані удари, в яких багато балістики. І значна частина ракет вироблені саме цього року. Постійно передаємо партнерам інформацію про російські підприємства, які залучені до виробництва російської балістики. У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Дякую всім партнерам, які справді допомагають», – йдеться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі росіяни атакували Україну трьома ракетами та 164-ма БпЛА – що знешкоджено