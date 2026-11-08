Минула доба видалася невдалою для російських операторів БпЛА. Підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками противника — на загарбаних землях Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та на території самої росії.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Найцінніша ціль — у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу зі складу «Рубікону» — одного з найбільш боєздатних російських дронових центрів, який також тероризує цивільне населення в прифронтових населених пунктах. Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління — це менше російських дронів над нашими позиціями та дорогами.

Без «пультів» залишилися й окупанти неподалік Олешок на Херсонщині та на Донеччині, в районі Білицького. Там наші воїни теж уразили пункти управління безпілотниками армії рф. А на Брянщині, в районі Александровського, удару зазнав пункт управління БпЛА вже на території рф.

Як повідомляло Інше ТВ, росіяни розширюють військову базу на території Roshen у Маріуполі – Андрющенко