На фоні невдач на фронті кремль посилює удари по Україні, намагаючись повністю зруйнувати економіку країни, пише Кореспондент з посиланням на CNN.

За словами аналітиків, російські ракети та безпілотники завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України інтенсивніше та раніше, ніж у попередні роки. Кремль також розширив перелік цілей, прагнучи завдати ще більшої шкоди українській економіці.

Російська повітряна кампанія тепер “явно спрямована на знищення української економіки”, – вважає Джон Лоу, аналітик New Eurasian Strategies Centre. Він зазначив, що багато європейських союзників Києва, схоже, до кінця не усвідомлюють, “наскільки серйозна ситуація складається в Україні”.

“Путін дійшов висновку, що не зможе здобути перемогу на Донбасі, просто відправляючи в бій все нові сили й намагаючись просуватися вперед, оскільки літо для українців минуло відносно успішно… Він вирішив, що єдиний спосіб переломити хід подій – це зруйнувати економіку, і саме цим (росіяни) зараз систематично займаються”, – сказав Лоу.

Крістіан Влас, дослідник Східної Європи в організації ACLED, що займається моніторингом конфліктів у всьому світі, заявив, що “цієї зими на Україну чекає надзвичайно важка гуманітарна ситуація, причому набагато раніше, ніж минулого року”.